(14) Четыре числа образуют геометрическую прогрессию. Если к ним прибавить соотве??ственно 2,6,9 и 10, то получим четыре числа, образующих арифметическую прогрессию. Найди числа, образующие геометрическую прогрессию. Ответ: ...

Геометрия
(14) Четыре числа образуют геометрическую прогрессию. Если к ним прибавить соотве??ственно 2,6,9 и 10, то получим четыре числа, образующих арифметическую прогрессию. Найди числа, образующие геометрическую прогрессию. Ответ: Знаменатель геометрической прогрессии: q=? Члены геометрической прогрессии: b1=? b2=? b3=? b4=?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Q=2 b1=1 b2=2 b3=4 b4=8 арифметическая прогрессия соответственно будет а1=3 а2=8 а3=13 а4=18 d=5 если нужны объяснения что и откуда - то это только сфоткать листик, на котором решал - там много перенабирать
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