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1/4 от 35000 руб. эта какая сумма
1/4 от 35000 руб. эта какая сумма
Ответ(ы):
Ответил Гость:
35000:4=8750 8750•1=8750
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