14. Специальный режим предполагает: а) товары, которые ввозятся по импорту (для разработок), освобождаются от НДС, но таможенная пошлина оплачивается; б) товары, которые вво зятся по импорту (для разработок), освобожд...

14. Специальный режим предполагает: а) товары, которые ввозятся по импорту (для разработок), освобождаются от НДС, но таможенная пошлина оплачивается; б) товары, которые вво зятся по импорту (для разработок), освобождаются от НДС и таможенной пошлины; в) максимальное время расчета по экспортно-импортным операциям 150 дней

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Специальный режим предполагает товары, которые ввозятся по импорту ( для разработок ), освобаждаются от НДС, но таможенная пошлина оплачивается. Правильный ответ: а.
Похожие вопросы