14. Специальный режим предполагает: а) товары, которые ввозятся по импорту (для разработок), освобождаются от НДС, но таможенная пошлина оплачивается; б) товары, которые вво зятся по импорту (для разработок), освобожд...

14. Специальный режим предполагает: а) товары, которые ввозятся по импорту (для разработок), освобождаются от НДС, но таможенная пошлина оплачивается; б) товары, которые вво зятся по импорту (для разработок), освобождаются от НДС и таможенной пошлины; в) максимальное время расчета по экспортно-импортным операциям 150 дней