14 учеников 5-го класса ходят в кружок по математике, 15-в кружок хора, а 5 участвуют в обоих кружках.Сколько в классе учеников?
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14 учеников 5-го класса ходят в кружок по математике, 15-в кружок хора, а 5 участвуют в обоих кружках.Сколько в классе учеников?
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