14-(x-10)=5 решить уравнение
Разное
14-(x-10)=5 решить уравнение
Ответ(ы):
Гость:
но ведь, если 29-10 будет 19, а 14-19= -5?!!
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