Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
140-2(2+х)200-Решите линейное неравенство.
140-2(2+х)200-Решите линейное неравенство.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
140-4-2х>=200 136-2х>=200 -2х>=200-136 -2х>=64 х>=-32
Похожие вопросы
Обезьяна, Опоссум и Лиса разговаривали на полянке: Обезьяна: "Лиса не самая хитрая". Лиса: "Я хитрее обезьяны". Опоссум: "Лиса хитрее меня". Солгал...
Сюжетний ланцюжок драми "життя це сон"
Почему органеллы которые находятся в цитоплазме не проникают в ядро
1) Запишите слова в три столбика:Тянуть, орешек, посмотри, морозы, белое, вещь, пруд, дуб, плащ, глаз, чувство, ясный, грустный, отбить, подсесть. ...
Сочинение "интересная встреча" 6 класс. Помогите пожалуйста написать сочинение на тему "Интересная встреча",о встрече с подругой если можно ...
Что такое химическая формула и химическая реакция
План моего выступления на презентации по окр . миру 2 класс "родной город Самара"
Таня с мамой чистили картошку. Таня почистила 6 картофелин, а мама на 2 больше. Сколько картофелин почистили они вместе?
Почему газы имеют малую теплопроводность ?
Известно что у кочевых племен были распространены языческие верования.при каких обстоятельствах эти племена принимали новую для них религию ...
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск