140-2(2+х)200-Решите линейное неравенство.

140-2(2+х)200-Решите линейное неравенство.

Ответ(ы):

Ответил Гость:
140-4-2х>=200 136-2х>=200 -2х>=200-136 -2х>=64 х>=-32
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