14:15=3:X ПомогuTе решuTь, заранее Спасuбо!

14:15=3:X ПомогuTе решuTь, заранее Спасuбо!

Ответ(ы):

Ответил Гость:
14 : 15 = 3 : X 14x = 15 • 3 X = 45 : 14 X = 3 3/14
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