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14,5*(8x-6y)-(5y-3x)*3,4
14,5*(8x-6y)-(5y-3x)*3,4
Ответ(ы):
Ответил Гость:
116х-87у-17у+10.2х=105.8х-67у
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