14+5x=4x+3 ПОМОГИТЕ С РЕШЕНИЕМ.

14+5x=4x+3 ПОМОГИТЕ С РЕШЕНИЕМ.

Ответ(ы):

Ответил Гость:
14 + 5Х = 4Х +3 5Х - 4Х =3 - 14 Х =-11 проверяем: 14 + 5х(-11) = 4 х(-11) +3 - 41 =-41
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