148/25 нужно представить в виде смешанного числа.

Математика
148/25 нужно представить в виде смешанного числа.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
148/25 = 148 : 25 = 5 целых 23/25
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