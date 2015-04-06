15-(4+?)=6 я не понимаю какую цифру поставить

15-(4+?)=6 я не понимаю какую цифру поставить

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Все легко , 15-6=9 , 9-4=5 15-(4+5)=6 Удачи:)
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