15 БАЛЛОВ Два велосипедиста выехали одновременно из двух пунктов,расстояние между которыми 4 км 500 м.По схеме опредили,в каком направление двигались велосипедисты и с какой скоростью изменялось расстояние между ними.Каким оно...

Математика

15 БАЛЛОВ Два велосипедиста выехали одновременно из двух пунктов,расстояние между которыми 4 км 500 м.По схеме опредили,в каком направление двигались велосипедисты и с какой скоростью изменялось расстояние между ними.Каким оно станет через 3 мин после начала движения ?В каких случаях и через сколько времени после выезда произайдёт встреча? 1 и 3 схема, пожайлуста!!

Автор: Гость