15 БАЛЛОВ Два велосипедиста выехали одновременно из двух пунктов,расстояние между которыми 4 км 500 м.По схеме опредили,в каком направление двигались велосипедисты и с какой скоростью изменялось расстояние между ними.Каким оно...
Математика
15 БАЛЛОВ Два велосипедиста выехали одновременно из двух пунктов,расстояние между которыми 4 км 500 м.По схеме опредили,в каком направление двигались велосипедисты и с какой скоростью изменялось расстояние между ними.Каким оно станет через 3 мин после начала движения ?В каких случаях и через сколько времени после выезда произайдёт встреча? 1 и 3 схема, пожайлуста!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 250+200=450 скорость сближения друг к другу. 450*3=1350 м. расстояние, пройденное за три минуты. 4500-1350=3150 считаем время встречи: t=s /v 4500/450=10 минут. б)скорость отдаления 450 м/мин.(считается так же ) за три минуты s увеличится на 1350, расстояние станет 4500+1350=5850 и они не встретятся.
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