15 БАЛЛОВ!!!!РЕШЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!(Как собственно и ответ) На доске 10 x 10 стоит 4 ладей, никакие две из которых не бьют друг друга. Сколькими способами на эту доску можно добавить еще две ладьи так, чтобы никакие две ладьи ...
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15 БАЛЛОВ!!!!РЕШЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!(Как собственно и ответ) На доске 10 x 10 стоит 4 ладей, никакие две из которых не бьют друг друга. Сколькими способами на эту доску можно добавить еще две ладьи так, чтобы никакие две ладьи на доске не били друг друга (расстановки ладей отличаются друг от друга только в случае, если отличается набор клеток, которые эти ладьи занимают)?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ 450. Можно выбрать сначала 2 «свободных» столбца из 6-ти (6*5)/2 способами, а потом поставить на них двух ладей 6*5 способами. 15*30=450.
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