15 БАЛЛОВ!!!!РЕШЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!(Как собственно и ответ) На доске 10 x 10 стоит 4 ладей, никакие две из которых не бьют друг друга. Сколькими способами на эту доску можно добавить еще две ладьи так, чтобы никакие две ладьи ...

Информатика

15 БАЛЛОВ!!!!РЕШЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!(Как собственно и ответ) На доске 10 x 10 стоит 4 ладей, никакие две из которых не бьют друг друга. Сколькими способами на эту доску можно добавить еще две ладьи так, чтобы никакие две ладьи на доске не били друг друга (расстановки ладей отличаются друг от друга только в случае, если отличается набор клеток, которые эти ладьи занимают)?

Автор: Гость