15 баллов за ответ! Помогите пожалуйста решить задачу и уравнение!!!Алгебра 8 класс!Срочно и Быстро надо!)

Гость: Гость:

№4 Переписываем дроби так: Условие: x/(x-2) + 8/(4-x²) - 1/(x+2)=0 Решение: -x/(2-x) + 8/(2-x)(x+2) - 1/(x+2)=0 ..Мы раскрыли сумму квадратов, и немного изменили первую дробь... теперь под общий знаменатель приводим... Получаем: (-x(2+x)+8-1(2-x)) / (2-x)(2+x) =0 Надо чтобы знаменатель не равнялся нулю... Пишем ОДЗ. Решаем уравнение (2-x)(2+x)=0 Корни на поверхности:-) x=2 b x = -2 т.е это ОДЗ, и корни этим числам равняться не должны!!!! Теперь можем отбросить знаменатель и перейти к числителю... Раскрываем скобки и получаем: x²+x-6=0 Решаем это уравнение)) Корни получаем x1= - 3; x2=2. Вспоминаем ОДЗ. И видим что Двойке корень равняться не может... Следовательно ответ: x= - 3. №5 Чтобы был один корень, надо чтобы дискриминант равнялся нулю. Следовательно имея уравнение x²-px+p=0 Пишем формулу дискриминанта т.е D=p²-4p И приравниваем эту формулу к 0. p²-4p=0 p(p-4)=0 p1=0 p2=4 Ответ: При P=0 и при P =4, уравнение будет иметь один корень. Надеюсь все максимально понятно:-)