15 балов Помогите пожалуйста Сравнительная характеристика корневой систем верблюжьей колючки и эхинокактус Схотства: Различия: Синквейн "Корень"
Биология
15 балов Помогите пожалуйста Сравнительная характеристика корневой систем верблюжьей колючки и эхинокактус Схотства: Различия: Синквейн "Корень"
Ответ(ы):
Гость:
Корень подземный, разветвленный, мощный качает, удерживает,поставляет корень-подземный вегетативный орган насос
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