15. Имеется логическая схема светофора. На два входа А и В могут подаваться сигналы 1 или 0. Если на выходах образуется сигнал 1, то загораются лампочки (желтый, красный, зеленый). Какая лампочка(лампочки) загорится, если на вх...
Информатика
15. Имеется логическая схема светофора. На два входа А и В могут подаваться сигналы 1 или 0. Если на выходах образуется сигнал 1, то загораются лампочки (желтый, красный, зеленый). Какая лампочка(лампочки) загорится, если на входах будут сигналы А = 0 и В = 1 (схема «НЕ» инвертирует сигналы – 1 на 0, 0 на 1, схема «И» выдает 1 если оба сигнала на входе имеют 1,в противном случае – 0)? A) желтая; B) красная; C) зеленая; D) красная и желтая.
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