15. Укажите ряд веществ, обладающих амфотерными свойствами: А) Na2O, MgO, Al2O3 B) BeO, Al2O3, ZnO С) SiO2, P2O5, SO3 D) все варианты верны

Химия

15. Укажите ряд веществ, обладающих амфотерными свойствами: А) Na2O, MgO, Al2O3 B) BeO, Al2O3, ZnO С) SiO2, P2O5, SO3 D) все варианты верны

Автор: Гость