15. Укажите ряд веществ, обладающих амфотерными свойствами: А) Na2O, MgO, Al2O3 B) BeO, Al2O3, ZnO С) SiO2, P2O5, SO3 D) все варианты верны
Химия
15. Укажите ряд веществ, обладающих амфотерными свойствами: А) Na2O, MgO, Al2O3 B) BeO, Al2O3, ZnO С) SiO2, P2O5, SO3 D) все варианты верны
Ответ(ы):
Гость:
B) BeO, Al2O3, ZnO BeO,ZnO -амфотерные оксиды Al2O3- у AL степень оксиления +3,значит амфотерный
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