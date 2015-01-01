150 БАЛЛОВ!!!!!!!!!!!!!!!!Розпізнавання оксигеновмісних органічних сполукНаука ) Розпізнавання оксигеновмісних органічних сполук. Завдання 1 - Розпі знавання твердих речовин - крохмалю, лимонної кислоти, цукру, глюк...
150 БАЛЛОВ!!!!!!!!!!!!!!!!Розпізнавання оксигеновмісних органічних сполукНаука ) Розпізнавання оксигеновмісних органічних сполук. Завдання 1 - Розпі знавання твердих речовин - крохмалю, лимонної кислоти, цукру, глюкози. Завдання 2 - Розпізнавання розчьинів оцтової кислоти, етанолу, гліцерину і глюкози.Видано універсальні індикаторні папірці, воду, розчини лугу і солі Купруму(2), спиртівку. Послідовність дій Спостереження Висновок
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Розпізнавання твердих речовин - крохмалю, лимонної кислоти, цукру, глюкози.