15,7-3,48=? 18,4+9,77=? 7,86+3,14=? РЕШИТЕ ПЛЗ В СТОЛБИК

15,7-3,48=? 18,4+9,77=? 7,86+3,14=? РЕШИТЕ ПЛЗ В СТОЛБИК

Ответ(ы):

Ответил Гость:
15,7 - 3,48 ------ 27,92 18,4 + 9,77 ------ 46,17 7,86 + 3,14 ------ 11 незачто :)
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