15б! Помогите! Сегодня на пробном экзамене был такой вопрос: 0,92 - вероятность, что телефон разобьется, когда упадет. Найдите вероятность, что он не разобьется. У меня получилось 0,08. Правильно?

Математика
15б! Помогите! Сегодня на пробном экзамене был такой вопрос: 0,92 - вероятность, что телефон разобьется, когда упадет. Найдите вероятность, что он не разобьется. У меня получилось 0,08. Правильно?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Есть формула Р1+Р2=1 Р1=0.92 Р2=1-0.92=0.08
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