15б! Помогите! Сегодня на пробном экзамене был такой вопрос: 0,92 - вероятность, что телефон разобьется, когда упадет. Найдите вероятность, что он не разобьется. У меня получилось 0,08. Правильно?

Математика

15б! Помогите! Сегодня на пробном экзамене был такой вопрос: 0,92 - вероятность, что телефон разобьется, когда упадет. Найдите вероятность, что он не разобьется. У меня получилось 0,08. Правильно?

Автор: Гость