1/5м+35см у сантиметрах)
Математика
1/5м+35см у сантиметрах)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
55 см.... так как 1/5м это 20 см,20см +35=55см
Гость:
1/5м+35см =20см+35см=55см
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