Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
16 -(3+х) Упростить, помогите прошуу:)
16 -(3+х) Упростить, помогите прошуу:)
Ответ(ы):
Ответил Гость:
16 - (3+х) = 16-3-x Вот так.
Похожие вопросы
В цеху работают 5 мужчин и 4 женщины. Согласно с табельными номерами отобрали 4 работника. Найти вероятность того, что среди отобранных будут 3 жен...
В магазин завезли 20 ящиков огурцов,40 ящиков помидоров и 30 ящиков яблок.На сколько больше завезли ящиков овощей,чем фруктов?
До крамниці привезли 30 ящиків зі сливами. У перший день продали 5 ящиків. У скільки разів більше залишилося слив, ніж продали?
При каком значении k выражение х^2+2(k-9)x+k^2+3k-3 представимо в виде полного квадрата? Ответ : 4 но как обьясните пожалуйста в писменном виде Спс...
Обьясните природу электродвижущей силы
Решите систему уравнений
Найти производную у=sin x*8^x
Решите уровнение 2cosx-sinx+1=0
Решением уравнения 2^2x-3 = 8 является число X?
Определите выталкивающую силу действующую на камень объемом 1,6 метр кубический в морской воде плиз срочно
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск