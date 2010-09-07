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(16-х)/13 4/7=7/9/10 5/9
(16-х)/13 4/7=7/9/10 5/9
Ответ(ы):
Ответил Гость:
( 16 - Х ) : 13 4/7 = 7/9 : 10 5/9 ( 16 - Х ) : 95/7 = 7/9 : 95/9 ( 16 - Х ) : 95/7 = 7/95 16 - Х = 7/95 • 95/7 16 - Х = 1 Х = 16 - 1 Х = 15
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