№16 Найдите высоту правильной четырёх-угольной пирамиды, сторона основания котор??й равна 2, а боковое ребро корень 11. № 17 Поставьте в соответствие каждому неравенству множество его решений. Помогите пожалуйста!!!
Математика
№16 Найдите высоту правильной четырёх-угольной пирамиды, сторона основания котор??й равна 2, а боковое ребро корень 11. № 17 Поставьте в соответствие каждому неравенству множество его решений. Помогите пожалуйста!!!
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