№16 Найдите высоту правильной четырёх-угольной пирамиды, сторона основания котор??й равна 2, а боковое ребро корень 11. № 17 Поставьте в соответствие каждому неравенству множество его решений. Помогите пожалуйста!!!

Математика
№16 Найдите высоту правильной четырёх-угольной пирамиды, сторона основания котор??й равна 2, а боковое ребро корень 11. № 17 Поставьте в соответствие каждому неравенству множество его решений. Помогите пожалуйста!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Проверенные ответы содержат надёжную, заслуживающую доверия информацию, оценённую командой экспертов. На "Знаниях" вы найдёте миллионы ответов, правильность которых подтвердили активные участники сообщества, но Проверенные ответы - это лучшие из лучших.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Прошу намер 4,5,6 очень срочно очень нужно прошу вас
Ответить
Биология
Какой тип плода у лещины
Ответить
Химия
Химия 9 класс помогите очень нужно 1)Карбонат-->?-->оксид углерода(II) 2)Mg(HCO3)2-->?-->C
Ответить
История
Что такое клинопись?
Ответить
Русский язык
Расставь знаки препинания. Подчеркни причастные обороты. 1.Лес растущий вдоль реки радовал наш взор. 2.растущие на даче кустарники порадовали ...
Ответить