16. Задача на уравнение Менделеева-Клайперона: В баллоне вместимостью 16л находится 2кг кислорода при температуре 40°С. Какое давление установилось в баллоне, если молярная ма сса кислорода МО2=32•10-3кг/моль? 1...

16. Задача на уравнение Менделеева-Клайперона: В баллоне вместимостью 16л находится 2кг кислорода при температуре 40°С. Какое давление установилось в баллоне, если молярная ма сса кислорода МО2=32•10-3кг/моль? 17. Задача на применение закона Кулона: Определить диэлектрическую проницаемость трансформаторного масла, если два одинаковых заряда по 2•10-5 Кл каждый, находясь в нем на расстоянии 14 см, взаимодействуют с силой 90Н. 18. Задача на расчет ЭДС индукции в проводнике, движущемся в магнитном поле: Перпендикулярно линиям индукции перемещается проводник длиной 1,8м со скоростью 6м/с, ЭДС индукции 1,44В. Найдите индукцию магнитного поля. 19. Задача на закон электролиза (Фарадея): Сколько серебра отложится при серебрении сережек в течение 2 часов, если через раствор соли серебра пропускать ток 1А? k=1,118мг/Кл.

Ответ(ы):

Ответил Гость:
1)P=m/M*V*R*T= 2*8.31*313/32*16*10^-6= 50 МПа 2)e=2 3)B=0.13 Тл 4)m=kIt=1*1.118*10^-6*2*3600= 8грамм
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