160:(y+3)=20 Решите пожалуйста уравнение таким способом. 5y+3(7y+18)=106 5y+21y+54=106 26y+54=106 26y=106-54 26y=52 y=52:26 y=2

Математика
160:(y+3)=20 Решите пожалуйста уравнение таким способом. 5y+3(7y+18)=106 5y+21y+54=106 26y+54=106 26y=106-54 26y=52 y=52:26 y=2
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(у+3)=160:20  у+3=8  у= 8-3  у=5
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