168, пожалуйста люди добрые не могу решить думаю уже 30. минут думаю P.S: Maginn★

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6+15+3=24(а) площадь всего участка значит сад у нас занимает: 6/24=1/4 часть всего участка занимает сад 15÷6=2.5 это в 2.5 раза площадь огорода больше площади сада 3÷(24÷100)=12.5% занимают постройки и дом ответ: 1/4 часть всего участка занимает сад, в 2.5 раза больше площадь огорода чем площадь сада ,12.5% занимают хозяйственные постройки.