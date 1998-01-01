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168 разделить на 4 4
168 разделить на 4 4
Ответ(ы):
Ответил Гость:
168/4=42 42/4=10.5 Вопрос не корректен
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