16x+3x+5=2x+1 Решите пожалуйста
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16x+3x+5=2x+1 Решите пожалуйста
Ответ(ы):
Гость:
ой,я нечайно прибавила
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