17. Расположите вещества в порядке уменьшения общего количества атомов в формульн??й единице: 1) FeSO4 2) H3PO4 3) Fe2O3 4) Al(OH)3 5) NaOH

Химия
17. Расположите вещества в порядке уменьшения общего количества атомов в формульн??й единице: 1) FeSO4 2) H3PO4 3) Fe2O3 4) Al(OH)3 5) NaOH
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Ответ(ы):
Гость:
1) H3PO4   8 2) Al(OH)3  7 3) FeSO4   6 4) Fe2O3    5 5) NaOH     3
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