1852 м=?км 30.48 см=?м 25.4мм=?дюймов Помогите пожалуйста

1852 м=?км 30.48 см=?м 25.4мм=?дюймов Помогите пожалуйста

Ответ(ы):

Ответил Гость:
1852м=1 км 852м? Э, я больше не помню. Там ост по-моему уже с сотой частью будет
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