186.Прочитайте.Образуйте от глаголов неопределённой формы глаголы в форме настоящего или будущего времени во 2-м и в 3-м лице единственного числа.Запи шите.Стучать-Стучишь,стучит;петь-...,жить-...,говорить-.... Шеп...

186.Прочитайте.Образуйте от глаголов неопределённой формы глаголы в форме настоящего или будущего времени во 2-м и в 3-м лице единственного числа.Запи шите.Стучать-Стучишь,стучит;петь-...,жить-...,говорить-.... Шепнуть-шепнёшь,шепнёт;сгореть-...,решить-...,помолчать...,уснуть-... . *Укажите спряжение над глаголами 2-го лица. *Легко ли вам было написать личные окончания глагола?Почему?