18x+9x2= 4(x-6)-3x(-6+x)= 5(x-4)+(2x2-8x)= x2(2x+5)-4x-10= Задание РАЗЛОЖИТЬ НА МНОЖИТЕЛИ !!ПОМОГИТЕ P.S. x2=икс в квадрате !!!!!!!!!!
Алгебра
18x+9x2= 4(x-6)-3x(-6+x)= 5(x-4)+(2x2-8x)= x2(2x+5)-4x-10= Задание РАЗЛОЖИТЬ НА МНОЖИТЕЛИ !!ПОМОГИТЕ P.S. x2=икс в квадрате !!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18х+9х^2=9х(2+х) 4(х-6)-3х(-6+х)=(х-6)(4-3х) 5(х-4)+(2х^2-8х)=5(х-4)+2х^2-8х=5(х-4)+2х(х-4)=(х-4)(5+2х) х^2(2х+5)-4х-10=х^2(2х+5)-2(2х+5)=(2х+5)(х^2-2)
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