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19-5=10+1 это числовое равенство или неравенство?
19-5=10+1 это числовое равенство или неравенство?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
14 больше 11,следователь это числовое неравенство
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