1/9:(24*1/2-2*1/2x)=3/4

1/9:(24*1/2-2*1/2x)=3/4

Ответ(ы):

Ответил Гость:
24 1/2-2 1/2х=1/9:3/4 24 1/2-2 1/2х=1/9*4/3=4/27 -2 1/2х=4/27-24 1/2=4/27-49/2=8-1323/54 = -1315/54 х=1315/54:2 1/2= 1315/54*2/5=263/27= 9 20/27
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