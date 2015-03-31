1)9/3 разделить (3 1/3-1 5/6) 2)(5/6+7/16)*96

1)9/3 разделить (3 1/3-1 5/6) 2)(5/6+7/16)*96

Ответ(ы):

Ответил Гость:
9/3:(31/3-15/6)=9/3:11:2=2
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