19.Какие цифры можно поставить вместо *, чтобы получилось верное неравенство: а) 34*7 gt; 3487; д) 50 314 gt; 5*3*3; и) 1*1 gt; 181; б) 1*785 lt; 10 898; е) 6*783 lt; 6 0 7*1; к) *35 lt; 735; в) *0 354 gt; 79 531; ж) 7*2*9 lt; 71 218; л) 563 gt; 56* г)59 672 lt; 5* 772; з) 4*310 gt; 49 3*5; м) 308 lt; 3*9? Помогите Срочно!!!