1Богряная листва покрытой морозны ластвой шуршит аллея под моей нагой. 2 Инизка ве сит на чужой земле ревуящая грозой наше небо. 3 Я сидел заде и видел молодые наприженные затылки моряков. 4 И вытикла новая песня ...
1Богряная листва покрытой морозны ластвой шуршит аллея под моей нагой. 2 Инизка ве сит на чужой земле ревуящая грозой наше небо. 3 Я сидел заде и видел молодые наприженные затылки моряков. 4 И вытикла новая песня решительная и решившаяса. 5 Вся собранная острая живая ты много гже успела побывать. 6 Гроза отгремила и ушла оставила морасивщий до самого утра дождик. 7 Потемневшие деревья слилизь селойтами домой. 8 Он видел реевщие воздухе маленькие сухие снежинки. 9 Цветущий лепесток медленно падал. Пожалуйста помогите это задания по русский Разряды причастей
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1) Покрытая - страдательное причастие, прошедшего времени. 2) Ревущая - действительное причастие, настоящего времени. 3) Напряженные - страдательное причастие, прошедшего времени. 4) Решившаяся - действительное, прошедшего времени. 5) Собранная - страдательное причастие, прошедшего времени 6) Моросивший - действительное причастие, прошедшего времени. 7) Потемневшие - действительное причастие, прошедшего времени. 9) Цветущий - действительное причастие, настоящего времени. В 8-ом номере не могу понять слово, напиши его нормально!