1Богряная листва покрытой морозны ластвой шуршит аллея под моей нагой. 2 Инизка ве сит на чужой земле ревуящая грозой наше небо. 3 Я сидел заде и видел молодые наприженные затылки моряков. 4 И вытикла новая песня решительная и решившаяса. 5 Вся собранная острая живая ты много гже успела побывать. 6 Гроза отгремила и ушла оставила морасивщий до самого утра дождик. 7 Потемневшие деревья слилизь селойтами домой. 8 Он видел реевщие воздухе маленькие сухие снежинки. 9 Цветущий лепесток медленно падал. Пожалуйста помогите это задания по русский Разряды причастей