1)Человек идет со скоростью 5 км/ч относительно вагона поезда по направлению его движения, поезд движется со скоростью 20 км/ч относительно Земли. Отн осительно Земли человек движется со скоростью 2)На некоторой пл...
1)Человек идет со скоростью 5 км/ч относительно вагона поезда по направлению его движения, поезд движется со скоростью 20 км/ч относительно Земли. Отн осительно Земли человек движется со скоростью 2)На некоторой планете тело с высоты 40 м упало на поверхность через 4 с. Ускорение свободного падения на планете равно 3)Мощность двигателя мотороллера, движущегося со скоростью 57,6 км/ч при силе тяги 245 Н
Ответ(ы):
Ответил Гость:
g=h*2/t^21) Человек находиться в вагоне, движущимся относительно Земли со скоростью 20 км/ч, значит скорость человека изначально 20 км/ч, т.к. человек идет со скорость 5 км/ч по направлению движения вагона, то: 20+5=25км/ч Ответ: 25км/ч 2)Выразим ускорение через формулу h = gt^2/2, значит g равно: