1)Человек идет со скоростью 5 км/ч относительно вагона поезда по направлению его движения, поезд движется со скоростью 20 км/ч относительно Земли. Отн осительно Земли человек движется со скоростью 2)На некоторой пл...

1)Человек идет со скоростью 5 км/ч относительно вагона поезда по направлению его движения, поезд движется со скоростью 20 км/ч относительно Земли. Отн осительно Земли человек движется со скоростью 2)На некоторой планете тело с высоты 40 м упало на поверхность через 4 с. Ускорение свободного падения на планете равно 3)Мощность двигателя мотороллера, движущегося со скоростью 57,6 км/ч при силе тяги 245 Н