1)Чем отличается поведение Яшки по дороге к реке от поведения Володи?По каким признакам Яшка узнавал, что летят утки,звенят дрозды? Что рассказывал он о дроздах? 2)Как вели себя в минуту опасности мальчики? К...

1)Чем отличается поведение Яшки по дороге к реке от поведения Володи?По каким признакам Яшка узнавал, что летят утки,звенят дрозды? Что рассказывал он о дроздах? 2)Как вели себя в минуту опасности мальчики? Как объяснить, что Яшке после того, как все кончилось благополучно, не было ничего на свете милее бедного, испуганного, страдающего лица Володи? Из произведения "Тихое утро"