1Что появилось раньше общество или человек? 2Какое основное протеворечие челове??а заложено в этом ?
Обществознание
1Что появилось раньше общество или человек? 2Какое основное протеворечие челове??а заложено в этом ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.человек появился раньше, это естественно. так как общество-это группа людей. 2. Может ли человек без общества?(на мой взгляд вечное противоречие)
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