1)Что привлекает слушателей лиценциата в его ответах на вопросы? 2)Объясните для чего Сервантес рассказывает об излечении Видриеры,как его вылечивают и кто выступает в роли ле каря. 3)Назовите основные черты гумани...

1)Что привлекает слушателей лиценциата в его ответах на вопросы? 2)Объясните для чего Сервантес рассказывает об излечении Видриеры,как его вылечивают и кто выступает в роли ле каря. 3)Назовите основные черты гуманистического идеала,проявившиеся в характире Видриеры. 4)Как в этой новелле проявляется авторская позиция? новелла "лиценциад видриера"