1что такое лексика?однозначным или многозначным является этот термин? 2что такое лексическое значение слова?все ли слова в языке имеют лексическое значение?а грамматическое значение?
Русский язык
1что такое лексика?однозначным или многозначным является этот термин? 2что такое лексическое значение слова?все ли слова в языке имеют лексическое значение?а грамматическое значение?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Лексика-это словарный состав языка. 2)Лексическое значение слова- закрепленная в сознании говорящего соотнесенность звукового оформления языковой единицы с тем или иным явлением действительности. Все слова имеют и лексическое и грамматическое значение
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