1что такое лексика?однозначным или многозначным является этот термин? 2что такое лексическое значение слова?все ли слова в языке имеют лексическое значение?а грамматическое значение?

Гость: Гость:

1)Лексика-это словарный состав языка. 2)Лексическое значение слова- закрепленная в сознании говорящего соотнесенность звукового оформления языковой единицы с тем или иным явлением действительности. Все слова имеют и лексическое и грамматическое значение