1.Что значит "творческий человек"? Обязательно ли он должен быть музыкантом, или художником, или поэтом? 2.Считаешь ли ты себя талантливым чем-то? Что нужно для того, чтоб ы талант развивался? 3.Почему талантлив...

Разное
1.Что значит "творческий человек"? Обязательно ли он должен быть музыкантом, или художником, или поэтом? 2.Считаешь ли ты себя талантливым чем-то? Что нужно для того, чтоб ы талант развивался? 3.Почему талантливый человек не всегда бывает понят и признан при жизни? Помогите, пожалуйста.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)Не обязательно,творческий человек может быть тот,кто к примеру поет в кружке,рисует в свободное время.Творческий человек- тот,кто что-то творит,постоянно фантазтрует и т.д.2)Я считаю,что я талантлив в биологии(к примеру)Для этого мне нужно изучать ее,следить за новостями и открытиями,читать статьи.3)Очень часто талантливых людей не понимают или же их талант остается незамеченным ими же.Люди не воспринимают их в серьез,или же им не хватает возможности для развития,их не так воспитали и т.д.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
Рассчитайте массовые доли алюминия в следующих соединениях: AlCl3, AlBr3, AlI3, Al2O3.
Ответить
Разное
Порівняння до слова поезія
Ответить
Разное
Ответте пожалуйста на вопросы 1. Мясные консервы могут храниться 5- 6 лет да- нет , 2. Мясо можно оттаивать в воде да- нет, 3. Для разделки мяса ис...
Ответить
Разное
2на20450=потскажите пожалууста мне очень надо
Ответить
Разное
Пожалуйста помогите! Прочитайте отрывок из полученного письма и напишите ответ объемом 90 -110 слов. Ответьте на 3 вопроса друга по переписке. Офор...
Ответить
Разное
Катяиразложила 12 цветных карандашей в коробки по 6 штук в каждую .Сколько понадобилось коробок?
Ответить
Разное
Глава местной власти в 17 в ,назначаемый правительством и обладающий административной,судебной и военной властью называется: 1) Воевода 2) Посадник...
Ответить
Разное
Лишнее и объяснить почему: 2)Тишина, бригада, плакса, высота, глубина
Ответить
Разное
Скижите сколько будет 26 х 366
Ответить
Разное
3^x=4-x решение графически уравнения и рисунком
Ответить