1.Что значит "творческий человек"? Обязательно ли он должен быть музыкантом, или художником, или поэтом? 2.Считаешь ли ты себя талантливым чем-то? Что нужно для того, чтоб ы талант развивался? 3.Почему талантлив...
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1.Что значит "творческий человек"? Обязательно ли он должен быть музыкантом, или художником, или поэтом? 2.Считаешь ли ты себя талантливым чем-то? Что нужно для того, чтоб ы талант развивался? 3.Почему талантливый человек не всегда бывает понят и признан при жизни? Помогите, пожалуйста.
Ответ(ы):
Гость:
1)Не обязательно,творческий человек может быть тот,кто к примеру поет в кружке,рисует в свободное время.Творческий человек- тот,кто что-то творит,постоянно фантазтрует и т.д.2)Я считаю,что я талантлив в биологии(к примеру)Для этого мне нужно изучать ее,следить за новостями и открытиями,читать статьи.3)Очень часто талантливых людей не понимают или же их талант остается незамеченным ими же.Люди не воспринимают их в серьез,или же им не хватает возможности для развития,их не так воспитали и т.д.
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