1.Цитологія В.Наука про зародковий розвиток людини. 2.Гістологія Е.Наука про процеси життєдіяльності організму людини. 3.Анатомія И1.Наука про будову та функції тканин 4.Ф ізіологія И2.Наука про взаємозв"язки організм...
1.Цитологія В.Наука про зародковий розвиток людини. 2.Гістологія Е.Наука про процеси життєдіяльності організму людини. 3.Анатомія И1.Наука про будову та функції тканин 4.Ф ізіологія И2.Наука про взаємозв"язки організмів між собою та з 5.Ембріологія довкіллям 6.Генетика Й.Наука,що вивчає мозок людини. 7.Антропологія Ж.Наука про будову організму,його органів та систем 8.Валеологія К.Наука про здоров"я людини. 9.Екологія С.Наука про закономірності спадковості й мінливості 10.Нейробілогія Ч.Наука про будову та фунції клітин Ь.Наука про походження людини ДОПОМОЖІТЬ.ПОТРІБНО З"ЄДНАТИ.НАПИШІТЬ ЦИФРУ І БУКВУ ЯКІ ПРАВИЛЬНО ПІДХОДЯТЬ
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Екологія і И2 остальное думаю