1.да или нет Миллионы людей на нашей планете ликовали узнав о запуске советским союзом в 1957 первого искусственного спутника земли . 2.да или нет Уже в 1930 на реке еисей в сибире была сооружена красноярская г...

1.да или нет Миллионы людей на нашей планете ликовали узнав о запуске советским союзом в 1957 первого искусственного спутника земли . 2.да или нет Уже в 1930 на реке еисей в сибире была сооружена красноярская гэс. 3. да или нет загрязнени окружащей среды беспокоило многих людей в ссср.