1)Дать названия следующим соединениям и определить их класс:CaO, ZnCL2, HNO2, Br2O7, Ba(OH)2, H3PO4, FeI2, NaNO2, Al2(CO3)3, PbO 2)Напишите формулы веществ: иодид натрия, хлорид свинца, карбонат железа (2), нитр...
1)Дать названия следующим соединениям и определить их класс:CaO, ZnCL2, HNO2, Br2O7, Ba(OH)2, H3PO4, FeI2, NaNO2, Al2(CO3)3, PbO 2)Напишите формулы веществ: иодид натрия, хлорид свинца, карбонат железа (2), нитрат серебра, фторид цинка. 3)Дана схема превращений. Составьте уравнения реакций. Ca -gt; CaSO4 -gt; Ca(OH)2 -gt; CaO 4)С какими из перечисленных веществ будет реагировать оксид серы (4): CaO, H2O, Fe, Mg(OH)2, HCl
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1) cao - оксид кальция, zncl2 - хлорид цинка, hno2 - азотистая кислота (если не ошибаюсь), br2o7 - оксид брома (7), ba(oh)2 - гидроксид бария, h3po4 - ортофосфорная кислота, fei2 - иодид железа (2), nano2 - нитрИт натрия, al2(co3)3 - карбонат алюминия, PbO - оксид свинца. 2) NaI, PbCl2, FeCO3, AgNO3, ZnF2 3) ca + h2so4 = caso4 + h2 caso4 + 2koh = ca(oh)2 + k2so4 ca(oh)2 = cao + co2 4) cao, h2o