1)Дать названия следующим соединениям и определить их класс:CaO, ZnCL2, HNO2, Br2O7, Ba(OH)2, H3PO4, FeI2, NaNO2, Al2(CO3)3, PbO 2)Напишите формулы веществ: иодид натрия, хлорид свинца, карбонат железа (2), нитр...

1)Дать названия следующим соединениям и определить их класс:CaO, ZnCL2, HNO2, Br2O7, Ba(OH)2, H3PO4, FeI2, NaNO2, Al2(CO3)3, PbO 2)Напишите формулы веществ: иодид натрия, хлорид свинца, карбонат железа (2), нитрат серебра, фторид цинка. 3)Дана схема превращений. Составьте уравнения реакций. Ca -gt; CaSO4 -gt; Ca(OH)2 -gt; CaO 4)С какими из перечисленных веществ будет реагировать оксид серы (4): CaO, H2O, Fe, Mg(OH)2, HCl