1.дайте определение глаголу2.перечислите разноспрягаемые глаголы, почему они так называются? 3.в чем особенность спряжение глаголов дать,есть?можно ли их отнести к разноспрягаемым?почему? 4.приведите по 2-3 прим...

1.дайте определение глаголу2.перечислите разноспрягаемые глаголы, почему они так называются? 3.в чем особенность спряжение глаголов дать,есть?можно ли их отнести к разноспрягаемым?почему? 4.приведите по 2-3 примера переходных и непереходных глаголов. 5.в каком наклонении глаголы изменяются по временам? 6.как образуется форма условного наклонения?как пишеться частица бы с глаголами?где она может находиться? 7.в каких формах употребляются глаголы в повелительном наклонении?какие еще формы глагола могут использоваться для выражения побуждения к действию?приведите примеры. 8.что надо знатьо правописани мягкого знака в повелительном наклонении глаголов. 9.какие глаголы называютсябезличными?приведите примеры