1)докажите что византийцы ставили своего васильевса выше всех других правителей. 2)какое из достижений эпохи правления Юстиниана вы считаете главным и почему? 3)почему везан тия нуждалась в искусстве дипломатии? По...

1)докажите что византийцы ставили своего васильевса выше всех других правителей. 2)какое из достижений эпохи правления Юстиниана вы считаете главным и почему? 3)почему везан тия нуждалась в искусстве дипломатии? Помогите пожалуйста срочно нужно:з Тут надо ответить на вопросы