1)Двухцветное ( черно-белое ) растровое изоброжение имеет размер 10x10 точек. Какой объем памяти займет изображение. 2)Рассчитайте информационный объем 256-цветного изображени я размером 10x10 точек.
1)Двухцветное ( черно-белое ) растровое изоброжение имеет размер 10x10 точек. Какой объем памяти займет изображение. 2)Рассчитайте информационный объем 256-цветного изображени я размером 10x10 точек.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1). Дано: N = 2 K = 100 Найти: I - ? Решение: I = K * i N = 2 => i = 1 I = 100 * 1 = 100 бит = 12,5 байт 2). Дано: N = 256 K = 100 Найти: I - ? Решение: I = K * i N = 256 => i = 8 I = 100 * 8 = 800 бит = 80 байт